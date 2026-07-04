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Coupe du Monde 2026 : Vozinha a réussi plus de dribbles… que Cristiano Ronaldo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Argentine 3-2 Cap-Vert
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C’est sans doute l’une des statistiques les plus insolites de cette Coupe du Monde 2026. Durant la défaite du Cap-Vert face à l’Argentine durant ce 16e de finale (3-2 a.p.), Vozinha a réussi un dribble en début de match, en éliminant Lautaro Martinez qui venait au pressing.

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C’est son seul dribble réussi durant ce Mondial, plutôt logique pour un gardien de but, mais c’est déjà un dribble de plus que… Cristiano Ronaldo. Malgré la qualification de la Seleçao en 8e de finale, où elle affrontera l’Espagne, et ses 3 buts inscrits depuis le début de la compétition, le quintuple Ballon d’Or n’a toujours pas éliminé le moindre adversaire sur un dribble.

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