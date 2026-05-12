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SPL : Al Nassr est passé à quelques secondes du titre contre Al Hilal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp
Nassr 1-1 Al Hilal

Au Al-Awwal Park, Al Nassr et Al Hilal se sont neutralisés lors de cette 32e journée de Saudi Pro League dans un choc au sommet à très forte tension, où le titre restait en jeu. Dans une première période maîtrisée par les locaux, les hommes de Jorge Jesus ont ouvert le score à la 37e minute grâce à Simakan, parfaitement servi par Coman. À la pause, Al Nassr menait 1-0 et tenait provisoirement son destin en main dans la course au titre.

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En seconde période, Al Hilal a poussé avec insistance, dominant la possession et multipliant les offensives face à un bloc nassrawi de plus en plus reculé. Alors que les locaux semblaient tenir une victoire décisive, le scénario a basculé dans le temps additionnel : à la 90+8e minute, un but contre son camp de Bento a permis à Al Hilal d’égaliser (1-1). Ce nul a totalement relancé la course au titre, laissant les deux équipes encore en lutte pour le sacre à une journée de la fin.

Pub. le - MAJ le
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