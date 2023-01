Nouveau coup dur pour le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Quel Bayern Munich se présentera face au PSG le 14 février prochain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions ? Ce ne sera probablement pas la meilleure version du club bavarois, amoindri par plusieurs indisponibilités. On pense bien entendu à Manuel Neuer, qui s’est cassé la jambe pendant ses vacances au ski et qui sera out jusqu’à la fin de la saison, et à Lucas Hernandez, touché au genou pendant la Coupe du Monde 2022 avec la France.

A cela s’ajoutait l’absence déjà majeure de Sadio Mané, qui a raté le Mondial avec le Sénégal. Mais qui garde un infime espoir d’être de retour à temps pour le premier match face au PSG. Le Bayern Munich n’étant pas du genre à attendre les bras croisés face à une telle hécatombe, une première recrue hivernale a déjà été bouclée, avec l’arrivée de Daley Blind, le défenseur néerlandais âgé de 32 ans. Il avait résilié à l’amiable son contrat avec l’Ajax Amsterdam et vient ainsi renforcer le couloir gauche. Le gardien Yann Sommer est également en chemin, pour venir remplacer numériquement Manuel Neuer.

À lire

Le Bayern Munich est d’accord avec Yann Sommer

Mazraoui avait séduit le Bayern au Mondial

Mais c’est un nouveau coup dur qui vient d’être annoncé par la presse allemande ce vendredi. En effet, le quotidien Bild explique que Noussair Mazraoui, le latéral droit marocain, a été touché par le Covid durant ses vacances post-Mondial. Et l’infection s’est aggravée puisque le joueur souffrirait d’une inflammation du péricarde. Le journal assure que cela nécessitera entre 4 à 6 semaines pour récupérer totalement. Soit plus d’un mois, ce qui mettrait en danger sa participation pour le huitième de finale aller face au PSG.

La suite après cette publicité

Cette absence a d’ailleurs été confirmée par un communiqué du club publié ce vendredi sur son site officiel : « Noussair Mazraoui est dans un premier temps indisponible suite à une infection au Covid. Lors d’un examen de suivi après le tournoi de la Coupe du monde, une inflammation bénigne du péricarde a été constatée à Munich, que le défenseur va maintenant soigner. » Surtout, Mazraoui, auteur d’une excellente Coupe du Monde avec le Maroc, avait ravi les dirigeants munichois, qui perdent là une option pour contrer la vitesse de Kylian Mbappé dans le couloir. Un nouveau coup dur en défense, sauf pour Benjamin Pavard… ou Bouna Sarr !