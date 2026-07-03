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Sénégal : nouvelles tensions au sein de la Fédération, le chargé de communication écarté

Par La Rédaction FM
1 min.
Thiaw et Sadio Mané @Maxppp

Les révélations sur les tensions internes à la Fédération sénégalaise de football continuent de s’accumuler après l’élimination des Lions lors de la Coupe du monde. Selon nos informations, un autre point de friction concernait cette fois le service communication. Bacary Cissé, chargé de communication de la Fédération et également conseiller de Sadio Mané, aurait été écarté de ses fonctions après la CAN à la suite de désaccords avec le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, et le secrétaire général, Abdoulaye Seydou Sow. Les divergences portaient notamment sur la gestion du dossier des 18 supporters sénégalais retenus au Maroc, ainsi que sur la communication autour des déclarations d’El Hadji Diouf concernant les terrains offerts aux Lions par l’ancien président Macky Sall.

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Toujours selon nos informations, Bacary Cissé reprochait à la direction de la Fédération de ne pas accorder suffisamment d’importance à la situation des supporters bloqués au Maroc. Les tensions avec le secrétaire général se seraient progressivement aggravées, ce dernier l’ayant notamment traité de « nullard » à plusieurs reprises, avant que la situation ne conduise finalement à sa mise à l’écart. Une partie des communiqués officiels aurait ensuite été directement rédigée par Abdoulaye Seydou Sow. Écarté de la délégation officielle, Bacary Cissé ne serait toutefois pas resté éloigné des Lions. Selon nos informations, il aurait rejoint les États-Unis à ses propres frais, louant un Airbnb à New York et prenant en charge l’ensemble de ses déplacements afin de poursuivre son travail autour de la sélection durant la compétition.

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