Brest - Lens : les compositions officielles

Ce soir à 20h45, Brest reçoit Lens pour le premier match de la 31e journée de Ligue 1 ! Un match à enjeu, malgré le fait que Brest soit déjà maintenu et trop loin des places européennes, car Lens doit gagner pour entretenir l’espoir du titre. Le Stade Brestois n’a plus gagné depuis quatre matchs et reste sur un nul face à Nantes la semaine dernière. Éric Roy alignera Chardonnet et Coulibaly en défense centrale, Magneti, Tousard et Chotard au milieu, Ajorque sur le front de l’attaque.

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En face, les Sang et Or sont à quatre points du leader parisien et pourraient donc lui mettre la pression en cas de succès au stade Françis-Le Blé. Ils restent sur deux succès consécutifs face au TFC : une fois en championnat le week-end dernier (3-2) et une autre en Coupe de France (4-1). Pierre Sage pourra compter sur Risser dans les cages, Udol et Aguilar sur les ailes et Sotoca accompagné de Saïd en soutien de Sima.

Les compositions :

Brest

Lens