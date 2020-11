Soufiane Koita : « la préparation mentale n’est pas toujours assez travaillée »

Formateur chez les jeunes au FC Montfermeil pendant une dizaine d’années, Soufiane Koïta (32 ans) a décidé de s’exiler à Londres pour développer sa structure de coach personnel, « Coach my coach ». Il nous explique les raisons de sa démarche. « J’étais au FC Montfermeil pendant 10 ans ou j’ai pu progresser et je remercie mon club. Je passe de l’autre côté de la Manche pour tenter ma chance en tant qu’éducateur et intégrer un club professionnel, car en France c’est un peu difficile. Je souhaite continuer à prendre de l‘expérience après un passage en Espagne à l’Espanyol Barcelone où j’ai pu suivre une formation de plusieurs jours grâce à un organisme de formation implanté dans l’Oise », nous explique-t-il, avant d’expliquer le concept de sa structure. « Ma structure continue de vivre en France. Son but est d’accompagner les joueurs dans leur préparation physique et mentale. Beaucoup de nos jeunes sont en centre de formation ou à un très bon niveau national et régional. Nous voulons les accompagner dans ce sens. »

La suite après cette publicité

Pour Soufiane Koita, la préparation mentale est souvent moins travaillée que la préparation physique. Son travail est donc de rééquilibrer la préparation auprès de jeunes joueurs. « Il est important pour la préparation physique de se préparer aussi mentalement. Parfois, on pense que le plus important est le physique. Alors que le mental prend une place énorme dans la préparation athlétique et physique. Faire accepter à son cerveau que le travail physique et primordial c’est un combat contre soi-même. Nous développons selon l’âge le travail moteur chez les tout petits et le travail cérébral et physique chez les plus grands. Ce qui leur permet arriver en club parfaitement préparé. Ce travail de fond réalisé en dehors de son club est devenu primordial pour tous les joueurs, aussi bien pour le haut niveau que pour le niveau amateur. » Et cela porte ses fruits puisque de grands espoirs francophones du FC Valence, du PSG, de Saint-Etienne et de nombreux autres clubs participent aux ateliers proposés par Soufiane Koita qui maintient son activité en visioconférence faute de mieux en cette période compliquée de Covid-19 et de confinement…