Le nouveau projet XXL de Manchester United à 57 M€

Manchester United s’apprête à ouvrir son nouveau complexe d’entraînement de Carrington, fraîchement rénové pour un montant de 50 millions de livres sterling, soit environ 57 millions d’euros. Le site, pensé pour optimiser les performances sportives et le bien-être des joueurs, sera opérationnel dès le retour de la tournée américaine, prévue le 4 août. Ce projet inclut des installations haut de gamme : chambres cryogéniques, zones médicales modernisées, cantine haut standing, piscine rénovée, un point que Cristiano Ronaldo avait lui-même critiqué à son retour en 2021, et même un salon de coiffure, ce qui est une première en Angleterre. L’objectif est de créer un environnement propice à la performance et inciter les joueurs à passer plus de temps au centre selon The Mail.

Ce nouveau Carrington se veut plus lumineux et fluide, avec un agencement qui guide les joueurs depuis les vestiaires jusqu’aux terrains en passant par la salle de sport et la zone de soins. L’équipe de Ruben Amorim, qui s’entraînait jusque-là avec les jeunes de l’académie, retrouvera donc des installations à la hauteur des standards d’un club du top européen. MU disputera encore plusieurs matchs amicaux avant la reprise de la Premier League, avec notamment une rencontre face à la Fiorentina après leur tournée estivale. Ce centre est un plus qui pourrait aider les Red Devils afin d’attirer certains joueurs en cette période de mercato.