Bayern : Dayot Upamecano a travaillé le chant pour s'améliorer

Arrivé en juillet 2021 en Bavière, Dayot Upamecano (24 ans) est devenu un joueur incontournable du système de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Mais tout n'a pas toujours été simple pour l'ancien joueur de Leipzig, notamment pour donner de la voix en défense. Il explique à L'Équipe avoir remédié à cela. « Quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à communiquer ».

« Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais là je ressentais le besoin de travailler ma voix pour davantage diriger ma défense. On a travaillé avec un monsieur qui faisait de l'opéra. Je ne peux plus vous les citer mais c'étaient des mots un peu compliqués à répéter. L'idée, c'est de le répéter avec une voix forte pour qu'elle porte, pendant 90 minutes. On a chanté aussi. C'était intéressant », confie le défenseur central aux 7 sélections avec les Bleus.