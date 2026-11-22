Il n’aura fallu qu’un match nul arraché dans le dernier quart d’heure sur la pelouse de son dauphin, Palmeiras (1-1), pour permettre à Flamengo d’officialiser le dixième sacre national de son histoire ce samedi soir. Menés au score lors de cette 36e journée de Brasileirão, les hommes de Leonardo Jardim s’en sont remis à une réalisation tardive de Samuel Lino, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, pour sécuriser définitivement leur avance en tête du classement à deux journées du terme.

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Ce nouveau trophée consacre la domination sans partage du club carioca, qui signe là un triplé historique en championnat grâce à un effectif riche en anciens visages bien connus du football européen, tels que Jorginho, Danilo, Alex Sandro, Saúl Ñíguez ou encore Lucas Paquetá. Avec dix couronnes au compteur, Flamengo revient ainsi à deux longueurs du record national toujours détenu par Palmeiras (12), qui tentera de sauver sa saison dès le dimanche 28 novembre lors de la finale de la Copa Libertadores face à Estudiantes.