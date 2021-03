Georginio Wijnaldum s'est mis d'accord avec le Barça !

La suite après cette publicité

L'été dernier, la révolution du FC Barcelone devait être Oranje. Outre le cas Lionel Messi, toujours pas réglé puisque le génie argentin sera en fin de contrat dans quelques mois, les Catalans, après la terrible déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-8) avaient décidé de confier les clés de leur équipe au Néerlandais Ronald Koeman. C'était donc à lui de redonner vie à une équipe moribonde, qui ne savait plus où elle devait aller.

Ainsi, l'ex-sélectionneur des Pays-Bas avait coché deux noms sur sa liste. Le premier était l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay, qui sera aussi en fin de contrat dans quelques mois et l'autre celui du milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum. Finalement, le Barça n'a pas réussi à engager un seul des deux éléments l'été dernier, faute d'accord avec leur club respectif et surtout à cause des finances exsangues du club.

Un signe pour Koeman

Mais il semble que Koeman n'a pas abandonné l'histoire. Si les rumeurs se font moins insistantes concernant l'avant-centre lyonnais, qui jouera ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain (rencontre à suivre sur notre live commenté), elles perdurent concernant le milieu de terrain des Reds de 30 ans. Selon les dernières infos, celles provenant du très sérieux média britannique The Times, l'international néerlandais aurait signé un précontrat avec le Barça.

Un gros coup dur pour Klopp, qui espérait encore, il y a peu, le voir rester : « *je serais heureux s'il restait ici. Je suis plutôt content de Gini. Vous pouvez le voir lorsque vous voyez la plupart des onze. Il a toujours bien joué, c'est pourquoi il a joué tant de matches. Et il a joué dans beaucoup de positions, de différentes positions ». Avec cette recrue, probablement la seconde après le jeune Yusuf Demir, du nouveau mandat de Joan Laporta, Ronald Koeman devrait se sentir renforcé dans ses fonctions.