Liga : tombeur de Villarreal, Bilbao s'accroche au peloton de tête

Après le match nul concédé par l'Espanyol Barcelone face à Elche (2-2) grâce au but égalisateur de l'ancien Marseillais Dario Benedetto, la dixième journée de Liga se poursuivait ce samedi à 21 heures avec une affiche entre Bilbao et Villarreal. À San Mamés, les Rojiblancos restaient sur une courte victoire contre Alavés (1-0) et pouvaient se rapprocher du Real Madrid, troisième, en cas de succès. En face, les hommes d'Unai Emery, vainqueurs des Young Boys Berne (4-1) en Ligue des Champions mercredi dernier, se devaient de relever la tête après le revers concédé sur leur pelouse face à Osasuna (1-2) lors de la précédente journée. Pour cette rencontre, le sous-marin jaune se présentait en 4-4-2 avec un duo d'attaque composé de Danjuma et Moreno. Marcelino Garcia Toral optait pour le même système tactique que son adversaire du soir et faisait confiance à Inaki Williams et Raul Garcia, titulaires en pointe.

Dans cette séduisante rencontre, les Lions rugissaient d'entrée. Peu avant la fin du premier quart d'heure, Raul Garcia trouvait la faille dans la défense des Groguets et permettait aux siens de prendre l'avantage (1-0, 14e). Et les événements n'allaient pas s'arranger pour Bilbao. Blessé, Moreno devait céder sa place au Nigérian Chukwueze (21e). Un coup dur pour les coéquipiers de Capoue. Pourtant, la demi-heure de jeu passée, Coquelin s'illustrait pour inscrire le but égalisateur (1-1, 31e). Dos à dos à la pause, tout restait à faire. Portés par la possibilité de raccrocher au podium de tête de cette Liga, les partenaires de Williams, dominateurs dans cette rencontre (11 tirs à 5), se montraient de plus en plus dangereux. Après avoir touché le montant des Groguets, les Rojiblancos parvenaient finalement à faire la différence grâce à un penalty transformé par Muniain (2-1, 77e). Courte mais précieuse victoire (2-1) pour Bilbao qui grimpe à la septième place avant de se déplacer sur la pelouse de l'Espanyol. De son côté, Villarreal stagne à la 13e place avant de recevoir Cadix, mardi prochain.

