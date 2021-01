Stade Brestois : Romain Perraud prolonge jusqu'en 2025

Le Stade Brestois vient d'annoncer la prolongation de Romain Perraud. Le latéral gauche de 23 ans, passé de Nice à la rade de Brest en juillet 2019, et suivi par l'OL en vue du mercato estival, prolonge de deux saisons dans le Finistère : il est désormais lié à la Team Pirates jusqu'en juin 2025.

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 20 matches de Ligue 1 sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio cette saison, le Toulousain n'a manqué que la première journée et disputé chacune des vingt suivantes, dont dix-neuf dans leur intégralité. Après Nice et le Paris FC, Romain Perraud s'installe dans la durée en Bretagne.