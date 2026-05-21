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Officiel Ligue 1

La LFP annonce les dates du mercato pour la saison 2026/2027

Par Matthieu Margueritte
Vincent Labrune, président de la LFP @Maxppp

La saison 2025/2026 est sur le point de se terminer et le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. La LFP vient d’ailleurs d’annoncer les dates officielles pour la fenêtre estivale 2026 ainsi que celles du prochain mercato hivernal 2027.

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«Le Conseil d’Administration a décidé des dates de mercato pour la saison 2026/2027. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59. Le mercato hivernal commencera le vendredi 1er janvier 2027 et se terminera le lundi 1er février 2027 à 19h59», peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.

Pub. le - MAJ le
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