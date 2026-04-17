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Man City, Haaland : « c’est comme une finale »

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

Le rendez-vous est pris : dimanche à 17h30, le titre de champion d’Angleterre se disputera sur la pelouse de l’Etihad Stadium, entre Manchester City et Arsenal. Il y a certes 6 points d’écart au compteur à l’heure actuelle, mais Man City a un match de retard, et en cas de victoire contre Arsenal, il pourrait donc potentiellement revenir à hauteur. D’où la qualification de ce City-Arsenal comme une « finale », ce que ne nie pas Erling Haaland, le buteur norvégien des Citizens.

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«C’est un match énorme, sans aucun doute. On le sait tous, on connait l’importance de ce match, c’est comme une finale. Mais comme c’était une finale contre Chelsea le week-end précédent. On n’a que des finales à jouer au cours des 6 prochaines semaines. C’est un match énorme, probablement le plus grand et le plus important à jouer. C’est ce genre de match qu’un footballeur veut jouer», a-t-il déclaré sur Skysports.

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