Atlético : Antoine Griezmann revient sur son passage au Barça

De retour à l'Atlético de Madrid après un passage mitigé au FC Barcelone, Antoine Griezmann (30 ans) retrouve, match après match, son plus haut niveau, en témoigne ses récentes performances avec les Bleus. Auteur de cinq buts et une passe décisive en quinze matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'attaquant des Colchoneros reprend progressivement ses marques avec le club madrilène qui lui avait permis de briller entre 2014 et 2019. Arrivé en Catalogne à l'été 2019, Grizou a, cependant, peiné à maintenir son niveau de performance sous le maillot blaugrana.

La suite après cette publicité

Souvent critiqué malgré des statistiques relativement honorables (35 buts et 17 passes décisives en 102 matches toutes compétitions confondues), le buteur Français a d'ailleurs tenu à défendre son bilan lors de son passage au Barça : «ce n'était pas non plus catastrophique, parce que j'ai toujours presque fait 20 buts chaque saison. Pour moi c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone. J'étais très heureux d'y aller (au Barça), j'avais des coéquipiers extraordinaires. j'ai beaucoup appris des coaches, même si des fois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moments», a ainsi déclaré le natif de Mâcon au micro de Telefoot.