Francisco Trincão s’engage avec Al-Ahli

Le transfert de Francisco Trincão à Al-Ahli est désormais officiel. Le club saoudien a annoncé la signature de l’international portugais pour les quatre prochaines saisons, confirmant ainsi une opération dont les contours avaient déjà été bouclés. Selon nos informations, Al Ahly et le Sporting CP se sont entendus sur les modalités du transfert, qui rapportera environ 45 M€ au club lisboète.

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من بلاد البحارة.. جاء ليغوص في أعماق التاريخ



أهلًا ترينكاو 💚#الأهلي pic.twitter.com/FFBZNLobmI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2026

Le joueur de 25 ans, fort de ses 19 sélections avec le Portugal, percevra un salaire annuel de 11 M€ en Saudi Pro League. Dans son communiqué, Al-Ahli explique qu’il « apportera sans aucun doute une contribution précieuse à l’équipe. Al Ahly a souhaité à Trincão le meilleur et s’est dit convaincu qu’il sera un élément clé pour réaliser les ambitions des supporters ».