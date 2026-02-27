La presse tremble avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Espagne s’enflamme pour Jürgen Klopp

La Ligue des champions nous réserve de belles surprises

Cet après-midi, on connaîtra le tableau de la Ligue des champions jusqu’en demi-finale après le tirage au sort qui aura lieu à 12h au siège de l’UEFA à Nyon. « Dernier rescapé français, le PSG aura un chemin à tracer », comme l’indique L’Équipe, mais ce ne sera pas simple. Les hommes de Luis Enrique devront d’abord se défaire du FC Barcelone ou de Chelsea pour entrevoir les quarts de finale. Dans son édition du jour, Le Parisien analyse les deux adversaires. Et forcément, du côté catalan aussi, on pense déjà à cette possible rencontre aux allures de revanche. Mundo Deportivo indique que le Barça, qui héritera soit du PSG, soit de Newcastle, recevra au match retour, ce qui est un avantage certain. Du côté de la presse madrilène, on attend également impatiemment le tirage au sort. « Euroalerte », indique AS, qui précise que le Real Madrid héritera soit du Sporting, soit de Manchester City. Pour l’Atlético, ce sera forcément un club anglais puisque les Colchoneros défieront soit Tottenham, soit Liverpool. Réponse dans quelques heures. Et avant de se projeter sur la Ligue des champions, le PSG, qui ne tourne plus rond comme l’évoque Le Parisien, devra se remettre la tête à l’endroit. Pas flamboyant face à Monaco et qualifié par la petite porte, les hommes de Luis Enrique traversent actuellement une période de turbulences. En cause, selon le quotidien : un pressing moins intense, des individualités en souffrance, des adversaires mieux préparés, de la fatigue accumulée menant à de la lassitude, mais aussi des egos plus affirmés. Paris devra retrouver de l’allant rapidement avant les 1/8e de finale qui arriveront dans deux semaines.

Le grand rêve de Madrid

En Espagne, à Madrid, c’est l’absence de Kylian Mbappé qui fait la Une de AS. Mbappé cherche des solutions après sa blessure. Comme indiqué dans le JT d’hier, l’absence du Français est désormais estimée à six semaines. Après ce coup dur, le Real Madrid s’inquiète grandement, car sa rechute arrive au pire des moments. Les huitièmes de finale de Ligue des champions arrivent dans deux semaines, le derby madrilène face à l’Atlético dans trois. Et Mbappé, avec 13 buts en 8 matchs de C1 cette saison, est le joueur le plus important de l’effectif madrilène, ou presque. Un Real Madrid qui pourrait prochainement être entraîné par Jürgen Klopp, c’est en tout cas ce que pense AS, qui indique que « la voie est libre » pour l’arrivée de l’ancien coach de Liverpool. Après les rumeurs qui courent sur la fin potentielle de son aventure en tant que directeur du football chez le groupe Red Bull, le média croit en l’arrivée de l’Allemand. Son nom est lié au Real Madrid depuis un certain temps et la Casa Blanca serait très intéressée par ses services comme solution à long terme.

Le nouveau Griezmann est trouvé

Dans l’autre club de Madrid à présent, on cherche déjà qui prendra la place d’Antoine Griezmann, en partance pour Orlando en MLS comme évoqué récemment. Et le premier élément de réponse nous vient du Portugal où le quotidien Record annonce un intérêt des Colchoneros pour Fabio Silva, l’international portugais du Borussia Dortmund. Ancien très grand espoir de Porto, l’attaquant de 23 ans est en difficulté en Allemagne avec seulement 1 but inscrit en 17 rencontres cette saison et un départ pourrait être envisagé cet été alors que le Betis Séville est également sur le coup.