Colombie - Ghana : les compositions officielles
Ce samedi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se concluent. On a le droit à un duel entre le Colombie et le Ghana. Les Cafeteros s’organisent dans un 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les cages derrière Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez et Johan Mojica. Le milieu de terrain est assuré par Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta. Devant, Jhon Cordoba est en pointe avec Luis Diaz et James Rodriguez dans les couloirs.
De leur côté, les Black Stars s’articulent dans un 4-3-3 avec Lawrence Ati Zigi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah en défense. Thomas Partey, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo composent l’entrejeu. En attaque, Jordan Ayew est soutenu par Antoine Semenyo et Iñaki Williams.
Les compositions
Colombie :
Ghana :
Le programme TV des matches à venir
Samedi 4 juillet
- Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
- Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Dimanche 5 juillet
- Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6
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