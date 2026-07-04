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Coupe du Monde

Colombie - Ghana : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
James Rodriguez avec la Colombie @Maxppp
Colombie Ghana
winamax
1 1.40 N 4.50 2 8.50 bonus 100€

Ce samedi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se concluent. On a le droit à un duel entre le Colombie et le Ghana. Les Cafeteros s’organisent dans un 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les cages derrière Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez et Johan Mojica. Le milieu de terrain est assuré par Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta. Devant, Jhon Cordoba est en pointe avec Luis Diaz et James Rodriguez dans les couloirs.

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De leur côté, les Black Stars s’articulent dans un 4-3-3 avec Lawrence Ati Zigi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah en défense. Thomas Partey, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo composent l’entrejeu. En attaque, Jordan Ayew est soutenu par Antoine Semenyo et Iñaki Williams.

Les compositions

Colombie :

Colombie

4-3-3
Officielle

Ghana :

Ghana

4-1-4-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Samedi 4 juillet

  • Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 5 juillet

  • Brésil - Norvège (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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