Napoli : Dries Mertens explique sa prolongation

Dries Mertens est au Napoli depuis 2013 et son transfert en provenance du PSV Eindhoven. Petit à petit, il s’est imposé comme un élément essentiel du club. Son contrat arrivant à son terme à l’été 2019, il a été approché par certaines équipes comme le PSG. Mais le meilleur buteur de l’histoire du club (avec ses 123 buts) a finalement décidé de prolonger pour deux années supplémentaires.

Il a déclaré sa flamme au club en interview sur Il Mattino : « J’ai étudié mes options, mais j’ai senti que ce ne serait pas mieux qu’ici. Je suis amoureux de tout ici à Naples, je pourrais parler de la ville pendant des heures. Je suis loin d’avoir fini ici ». Avec l’ambition de concurrencer la Juventus en championnat : « Nous avons traversé une période difficile et nous sommes tous responsables de cela, mais nous en sommes sortis plus forts. Nous sommes maintenant de retour sur la bonne voie. Ils disent que faire des erreurs vous rend plus fort, mais les victoires vous rendent encore plus fort. C'est pourquoi je pense que la victoire de Coppa sera un moment déterminant pour nous tous. Je crois vraiment que la différence avec la Juventus est minime, beaucoup plus petite que ce que le classement dit maintenant ». Cette année, le Napoli se retrouve 7e à 30 points de la Vieille Dame mais le Belge garde espoir : « je suis resté pour gagner le Scudetto ». Des propos qui feront certainement plaisir à ses supporters.