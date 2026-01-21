La plainte pour travail dissimulé contre Keylor Navas classée sans suite

La plainte pour travail dissimulé déposée par un ancien employé de Keylor Navas, ex-gardien du PSG, a été classée sans suite ce mercredi par le parquet de Versailles, a indiqué une source judiciaire selon l’AFP. La procédure, déposée contre X, a été abandonnée pour recherches infructueuses, mettant un terme à cette affaire visant le portier costaricien.

Dans cette plainte déposée en mai 2024, l’ancien employé, âgé de 35 ans, affirmait avoir travaillé près de deux ans au domicile de Keylor Navas, à partir de mars 2021, sans contrat de travail ni déclaration préalable à l’embauche, dénonçant des conditions de travail contraires au droit social français. Contactée par l’AFP, l’avocate du plaignant, Lola Dubois, n’a pas souhaité commenter la décision. Ancien joueur du PSG entre 2019 et 2024, Keylor Navas évolue désormais aux Pumas UNAM au Mexique, après un passage à Newell’s Old Boys, et reste l’un des gardiens les plus titrés de sa génération.