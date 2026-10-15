Barça : Raphinha est de retour à l’entraînement

Excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Après plusieurs jours de travail individuel à l’écart du groupe, Raphinha a participé à l’entraînement collectif de ce jeudi, selon le média catalan Sport. Le joueur âgé de 29 ans et capitaine du Barça espère pouvoir retrouver les pelouses de Liga, ce samedi contre le Real Bétis (18h30). Hansi Flick aura cependant le dernier mot.

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Touché à la cuisse droite lors du match amical du Brésil contre l’Australie, le 30 septembre, l’ancien Rennais n’avait plus joué depuis. Son retour tombe à pic pour le FC Barcelone, à quelques jours du choc européen contre le Paris Saint-Germain, mardi 20 octobre au Parc des Princes (21h) et du Clasico contre le Real Madrid, en championnat. En plus de Raphinha, Frenkie de Jong a également pris part à la séance collective de ce jeudi matin et postule à un retour dans le groupe catalan pour le déplacement à l’Estadio de la Cartuja.