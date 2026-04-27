PL : Manchester United sécurise presque la C1 en battant Brentford

À Old Trafford ce lundi soir, Manchester United recevait Brentford. C’est simple, une victoire leur garantissait quasiment une qualification en Ligue des Champions avec 11 points d’avance sur Brighton, 6e, à quatre journées de la fin. Les Red Devils ont rapidement pris les choses en main. Casemiro a ouvert le score dès la 11e minute d’une tête décroisée, avant que Benjamin Sesko ne double la mise juste avant la mi-temps, servi dans la surface par Fernandes, auteur de sa 19e passe décisive de la saison en championnat (2-0, 43e).

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Au retour des vestiaires, le club londonien a eu un sursaut d’orgueil. Déjà menaçant lors du dernier quart d’heure du premier acte, Brentford a accéléré et s’est heurté à un grand Senne Lammens. Le verrou a sauté en fin de match avec la réduction de l’écart de Jensen (2-1, 88e) mais il était déjà trop tard pour une égalisation. Avec ces trois points, Manchester United conforte sa troisième place et assure presque son billet pour la Ligue des Champions. Brentford stagne à la 9e place.