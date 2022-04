OL : l'avenir de Peter Bosz au centre des interrogations aux Pays-Bas

La suite après cette publicité

La presse anglaise en est convaincue, Erik ten Hag sera le prochain entraîneur de Manchester United. Seule la durée du contrat oppose les sources outre-Manche, qui s'accordent à dire que le Néerlandais a gagné son duel avec Mauricio Pochettino (Paris SG) pour le poste de manager des Red Devils, qui sera libéré par Ralf Rangnick à l'issue de la saison.

Quel rapport avec l'Olympique Lyonnais et Peter Bosz me direz-vous ? La réponse est simple. Ces dernières heures, le nom du technicien des Gones est cité parmi les options envisagées par l'Ajax pour la succession de Ten Hag. Le réputé magazine batave Voetbal International accorde par exemple un long article d'opinion à ce sujet ce mercredi.

Tous divisés

Il est dit que l'entraîneur lyonnais serait la solution idéale pour reprendre le flambeau. Un avis que tous ne partagent pas chez les Bataves. Henk Spaan, célèbre journaliste et éditorialiste local, lançait ainsi il y a peu dans sa chronique dans le quotidien Het Parool. «Le nom de cet entraîneur est cité à l'Ajax et au PSV. Je recommande d'arrêter ça», a-t-il envoyé.

Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2023, Bosz divise donc. Comme en France en somme, où si on s'accorde à saluer ses efforts pour faire de Lyon une équipe joueuse et séduisante et on souligne ses bons résultats européens, on regrette ses résultats décevants en Ligue 1 et on se demande s'il est l'homme de la situation. De quoi sera finalement fait l'avenir de Peter Bosz ? Le quart de finale retour de Ligue Europa demain contre West Ham constituera peut-être un premier élément de réponse.