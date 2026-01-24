OM : Ethan Nwaneri met déjà la France à ses pieds

À seulement 18 ans, Ethan Nwaneri n’aura pas mis longtemps à faire chavirer le Vélodrome et, plus largement, à capter l’attention du football français. Annoncé discrètement puis officialisé presque dans l’ombre, le prêt du jeune prodige d’Arsenal à l’Olympique de Marseille avait tout du pari audacieux, autant pour le club phocéen que pour le joueur. Pourtant, dès sa grande première sous le maillot olympien, Nwaneri a dissipé le moindre doute, avec tous les ingrédients adéquat, à savoir le culot, la justesse technique, l’intelligence de jeu et la maturité impressionnante pour son âge. Dans un contexte de forte attente et face à un adversaire direct du haut de tableau, l’Anglais a répondu présent, donnant le sentiment qu’un nouveau talent hors norme venait de poser ses valises en Ligue 1.

Ce transfert temporaire, pensé comme un prêt gagnant-gagnant, illustre à merveille la stratégie de l’OM et la clairvoyance de son état-major. Confronté à une concurrence féroce à Arsenal après un recrutement XXL, Ethan Nwaneri voyait son temps de jeu se réduire malgré un potentiel unanimement salué outre-Manche. Marseille a su saisir l’opportunité, en offrant au jeune milieu offensif un environnement propice à son développement et un entraîneur, Roberto De Zerbi, réputé pour sa capacité à sublimer les profils techniques. Polyvalent, capable d’évoluer entre les lignes, dans l’axe, en relayeur ou sur le côté droit, Nwaneri arrivait comme une arme supplémentaire dans un effectif engagé sur plusieurs fronts, avec l’ambition immédiate d’apporter créativité, percussion et imprévisibilité au jeu marseillais.

Une première tonitruante !

Et pour sa première titularisation, le symbole a été fort. Aligné dans un onze résolument offensif face au RC Lens, Nwaneri n’a pas joué avec la retenue d’un jeune en quête de repères. Au contraire, il a incarné l’audace et l’intensité d’un OM conquérant, dominant dès les premières minutes. Très actif entre les lignes, toujours disponible, le natif de Londres a été l’un des moteurs du pressing et des projections rapides marseillaises, avant de couronner sa prestation par un but plein de sang-froid, fruit d’une action collective maîtrisée. En l’espace de 90 minutes, Ethan Nwaneri a envoyé un message clair. Sa venue à Marseille n’est pas une simple parenthèse, mais peut bien être le début d’une histoire forte entre un club en quête de renouveau et un prodige déjà prêt à mettre la France à ses pieds.

«Je suis heureux. On a fait un bon matchh. Très content de commencer comme ça. Les joueurs offensifs ? Je suis excité de jouer avec ces joueurs. Mon but ? Je peux jouer dans plein de position. J’ai vu de l’espace auprès de moi. J’aime ça. J’ai pris ma chance», a conclu l’attaquant prêté par les Gunners. Sans concéder de véritable occasion nette, Marseille gérait sereinement la fin de rencontre et s’imposait au Vélodrome, grâce à une première période de très haut niveau. Ce succès permettait à l’OM de confirmer sa solidité à domicile et de lancer idéalement la suite de la saison, avec une mention spéciale pour la prestation très prometteuse d’Ethan Nwaneri dès sa première apparition. Buteur dès la 13e minute, Nwaneri a parfaitement lancé son aventure marseillaise et symbolisé la maîtrise de l’OM face à Lens.