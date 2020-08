Bournemouth s'intéresse à John Terry

Après le départ d'Eddie Howe, entraîneur pendant 11 saisons, Bournemouth doit se trouver un nouveau coach pour la saison prochaine qui se passera en Championship. Les Cherries devraient perdre leurs joueurs majeurs que sont Joshua King et Nathan Aké et vont devoir s'adapter pour espérer remonter au plus vite.

Le symbole de ce nouveau départ pourrait être John Terry. Selon Le Times, les dirigeants se seraient intéressés à l'actuel adjoint de Dean Smith du côté d'Aston Villa. Celui qui avait émis le souhait de devenir entraîneur numéro 1 avait proposé ses services à Bristol City mais pourrait débuter sa carrière à Bournemouth. Pour tenter d'imiter le parcours de son ancien coéquipier, Frank Lampard, passé de Derby County à Chelsea...