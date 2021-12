Le FC Barcelone fixe un ultimatum à Ousmane Dembélé, Manchester United a une incroyable nouvelle piste pour son poste d'entraîneur

La suite après cette publicité

Le Barça fixe un ultimatum à Dembélé

Le feuilleton Ousmane Dembélé se poursuit à Barcelone. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Personne ne sait comment vont se terminer les interrogations sur l'avenir du Français. Ce matin, Mundo Deportivo nous explique que le Barça commence à perdre patience avec son attaquant tricolore. Du coup, les dirigeants auraient fixé un ultimatum au champion du monde 2018. Dembélé a désormais 15 jours pour donner une réponse et dire s'il veut prolonger ou non en Catalogne. Surtout que l'ancien Rennais aurait indiqué en interne que même s'il ne prolonge pas, il ne veut pas partir lors du prochain mercato d'hiver, selon Sport. De quoi encore agacer un petit peu plus le FC Barcelone qui veut absolument prolonger son prodige.

Mancini dans la short-list de MU ?

Alors que Ralf Rangnick pourrait diriger son premier match sur le banc de Manchester United le week-end prochain contre Crystal Palace, Manchester United continue d'agiter la rubrique mercato. En effet, tous les journaux du pays tentent de savoir qui pourrait prendre les rênes du club l'été prochain après l'intérim Rangnick. Selon le Daily Telegraph, l'Allemand (qui sera chargé de trouver son successeur) aurait en tête le nom de Roberto Mancini, l'actuel sélectionneur de l'Italie. En mars prochain, le coach transalpin jouera gros avec son équipe dans le cadre des barrages zone Europe pour la Coupe du monde 2022. S'il ne parvient pas à qualifier les champions d'Europe pour le Mondial au Qatar, une porte pourrait s'ouvrir pour MU. À suivre.

Dybala a réveillé la Juve

En pleine crise sportive, financière et désormais judiciaire, la Juventus a retrouvé un tout petit peu le sourire hier soir sur la pelouse de la Salernitana, en ouverture de la 15e journée de Serie A. La Vieille Dame s'est imposée face au promu, 2-0, grâce notamment à une belle performance de Paulo Dybala. L'Argentin fait la une du Corriere dello sport ce mercredi matin pour qui la Joya «a réveillé» les Turinois. Même chose en une de Tuttosport. Cependant, la situation en championnat de la Juventus reste précaire. La Vieille Dame est 7e, à 7 pts de la 4e et dernière place qualificative pour la Champions League occupée actuellement par l'Atalanta.