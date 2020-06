Conseil d'Etat : le communiqué de la FFF

Le Conseil d'Etat rendait son verdict ce jeudi sur les recours des clubs amateurs au sujet de la fin de la saison au moment du plus fort de la pandémie de Covid-19 en France. L'instance a rejeté ces recours, validant donc les modalités fixées par la Fédération Française de Football concernant les classements et les systèmes de montées et descentes. La FFF vient de publier un communiqué pour réagir.

«La Fédération Française de Football a pris acte de l'ordonnance du Conseil d'Etat, parue ce jour, favorable aux décisions du Comité exécutif de la FFF concernant les modalités de fixation des classements et le principe de montées et descentes appliqués à l'ensemble des championnats amateurs, dans le cadre de l'arrêt de ces mêmes championnats en raison de la crise sanitaire et des mesures du gouvernement pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Le Conseil d'Etat reconnaît ainsi la légalité et la pertinence sportive des décisions prises par le Comité exécutif de la FFF. Cette ordonnance souligne et salue la qualité du travail fourni par les instances du football amateur, notamment les Ligues et les Districts, pour parvenir en concertation avec la FFF à des solutions adaptées dans un contexte exceptionnel. La FFF souhaite que cette décision permette à l'ensemble des clubs amateurs de se tourner vers la préparation de la prochaine saison, où la mobilisation de tous sera nécessaire pour accueillir nos licenciés dans les clubs et les écoles de football dans les meilleures conditions. La FFF tient à nouveau à saluer la mobilisation et l'exemplarité de l'ensemble du football amateur et de ses acteurs durant cette crise majeure», peut-on lire sur le communiqué.