L'AS Monaco s'attaque à une nouvelle piste en Bundesliga

L'arrivée de Paul Mitchell, puis de Niko Kovac, promet forcément une petite révolution du côté de Monaco. Habitué des grands remaniements lors des périodes estivales, le club de la Principauté reste pour l'instant assez calme. C'est plus du côté des départs que ça s'active, puisqu'on cherche des portes de sortie à beaucoup d'indésirables, alors qu'ils sont aussi quelques-un à avoir quitté le Rocher au terme de leur contrat ou de leur prêt. Samedi, nous vous dévoilions d'ailleurs en exclusivité que Keita Baldé intéresse énormément Valence.

Axel Disasi et Anthony Musaba sont donc pour l'instant les seuls renforts monégasques de l'intersaison, mais depuis l'arrivée du tacticien croate, les noms s'enchaînent. Le tout, avec une forte saveur allemande. Logique quand on sait que Mitchell et Kovac connaissant particulièrement bien ce marché. Luka Jovic (Real Madrid, ex Francfort), Filip Kostić (Francfort), Kevin Volland (Leverkusen) ou Amadou Haidara (RB Leipzig) ont notamment été cités. Et voilà que le quotidien l'Equipe dévoile un nouveau nom.

Kovac le connaît bien

Il s'agit de Weston McKennie, le milieu de terrain de Schalke 04. Du haut de ses 21 ans, l'international américain sort d'une belle saison avec le club de la Ruhr, et est courtisé par de nombreux clubs européens. Dont l'AS Monaco donc, puisque Kovac voit en lui le profil type du joueur qu'il peut aider à exploser. En plus de l'avoir vu à l'oeuvre lors de ses expériences sur les bancs allemands.

Plusieurs clubs seraient aussi sur le coup, en Angleterre notamment où Liverpool et Everton seraient intéressés, et le joueur est clairement sur le départ puisqu'il a quitté le stage de son équipe. Les Monégasques vont donc devoir batailler pour recruter le milieu dont le prix est estimé à 20 millions d'euros. En situation compliquée sur le plan financier, Schalke ne compte cependant pas vraiment faire de cadeaux pour un joueur dont le contrat expire en 2024.