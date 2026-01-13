Paris FC : Obed Nkambadio a impressionné tout le monde face au PSG

Ceux qui suivaient déjà le Paris FC, la saison dernière en Ligue 2, savent de quoi est capable Obed Nkambadio. Jeune gardien de 22 ans, le natif du 14e arrondissement de Paris a été l’une des raisons sportives de la montée du club de la capitale dans l’élite du football français. Cet été, malgré quelques sollicitations, le joueur formé au PFC a voulu rester à la maison. Un choix judicieux puisque, malgré l’arrivée ronflante de Kevin Trapp dans les buts parisiens, le portier de 22 ans a un temps de jeu raisonnable malgré sa présence sur le banc ces dernières semaines.

Et surtout, Nkambadio arrive bien à rentabiliser son temps de jeu pour performer. Auteur de nombreuses bonnes prestations cette saison, Nkambadio continue de briller et prouve qu’il a largement le niveau pour être l’un des très bons gardiens de Ligue 1. S’il fallait encore une autre preuve à ses détracteurs, le 16e de finale de Coupe de France face au PSG est suffisant pour démontrer que l’ancien de l’Entente SSG a quelque chose de spécial au bout des gants. Grand artisan de la qualification surprise des siens, Nkambadio a tout simplement réalisé une masterclass face au champion d’Europe en titre.

7 arrêts pour Obed Nkambadio face au PSG

Préféré à Kevin Trapp, le numéro 16 parisien a écœuré les offensives du PSG. Déjà impérial sur une claquette face à Barcola (22e), l’international Espoirs (3 sélections) a brillé durant la rencontre. Au final, il a terminé la rencontre avec sept arrêts, dont un dans les dernières minutes sur une frappe dangereuse de Vitinha (90+7e). Un match plein qui a grandement plu à son entraîneur Stéphane Gilli.

Après la rencontre, Gilli a distribué les points et s’est voulu dithyrambique au sujet de l’état d’esprit de son portier : « j’ai la chance d’avoir deux grands gardiens au Paris FC, qui s’entendent bien et qui se tirent vers le haut. Je le félicite et je suis très content pour lui, il a bien réagi. Il a continué à travailler encore plus. Cela lui a peut-être enlevé un peu de pression. J’ai toute confiance en lui. » Des déclarations qui pourraient bien chambouler la hiérarchie des gardiens au PFC dans les prochaines semaines.