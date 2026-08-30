Manchester United : Sir Alex Ferguson de retour à Old Trafford

Sir Alex Ferguson est de retour à Old Trafford. L’emblématique ancien entraîneur de Manchester United est présent ce dimanche dans les tribunes pour assister à la rencontre entre les Red Devils et Ipswich, comptant pour la deuxième journée de Premier League. Une apparition remarquée puisque l’Écossais porte actuellement une chaussure orthopédique en raison de récents soucis de santé. Malgré cette situation, la légende mancunienne a tenu à être présente pour le premier match de Manchester United à domicile cette saison.

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🥹❤️ Sir Alex Ferguson is back at Old Trafford to watch Manchester United. He is wearing a boot. 🐐 #MUFC [bellemufc IG] pic.twitter.com/KIjbIqGvhI — UtdTruthful (@Utdtruthful) August 30, 2026

À 84 ans, Ferguson reste très attaché au club dont il a écrit les plus belles pages entre 1986 et 2013. Son retour à Old Trafford constitue donc une image forte pour les supporters mancuniens. L’ancien manager continue d’assister régulièrement aux rencontres de Manchester United et n’a pas voulu manquer cette première de la saison à domicile, malgré ses problèmes physiques.