Ligue des Champions : l’équipe type des quarts de finale aller

Les quarts de finale de la Ligue des Champions ont débuté. Les matches aller viennent de se terminer et plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés. Vainqueur 3-0 du Bayern Munich à l’Etihad Stadium, Manchester City devrait composter sans trop de problèmes son billet pour le dernier carré. Une demi-finale qui risque d’être un remake de l’an dernier. Le Real Madrid s’est en effet imposé 2-0 sur son terrain face à un piètre Chelsea qui ne semble pas armé collectivement pour renverser la vapeur.

Sauf miracle, les Merengues retrouveront les Mancuniens au tour suivant. Dans l’autre moitié de tableau, l’Inter a réussi un tour de force en gagnant à Lisbonne (2-0) contre Benfica. Le foot lombard était d’ailleurs à la fête puisque l’AC Milan s’est également imposé face au Napoli (1-0). Et voici les onze joueurs qui méritent de composer l’équipe type de la phase aller. Un onze de départ articulé en 4-3-3. Immédiatement sollicité dès l’entame du match, Mike Maignan a répondu présent, avant de sortir une parade phénoménale en toute fin de match, évitant l’égalisation napolitaine.

Manchester City en force

Devant lui, une défense à quatre. Le poste de latéral droit est occupé par le Suisse Manuel Akanji. L’ancien pensionnaire du BVB n’a jamais été pris à défaut par les flèches du Bayern Munich. Une solidité à toute épreuve. À ses côtés, une charnière centrale 100% mancunienne avec Ruben Dias et Nathan Aké. Le Portugais a encore été monstrueux en sauvant plusieurs fois Ederson. Quant au Batave, il a éteint Kingsley Coman, Leroy Sané et Serge Gnabry. Enfin, il confirme de jour en jour que Didier Deschamps a eu raison de la tester au poste de latéral gauche. Face à Chelsea, Eduardo Camavinga a une nouvelle fois tenu son rang. Le Français a mangé Raheem Sterling et a intercepté un paquet de ballons chauds.

Le milieu de terrain a un fort accent lombard. Buteurs décisifs face au Napoli et Benfica, Ismaël Bennacer et Nicolo Barella ont fait montre d’une activité débordante. Ils sont accompagnés par le chef d’orchestre de Manchester City, et buteur lui aussi d’une belle frappe du gauche, Rodri. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, difficile là encore de ne pas y mettre un joueur de Pep Guardiola. Ils sont même deux avec Bernardo Silva et Erling Haaland. Préféré à Riyad Mahrez, le Portugais a dynamité le côté droit de l’attaque mancunienne et s’est même offert un but de la tête. Une réalisation qu’il doit à son coéquipier norvégien. Auteur du 45e but de sa saison hors-norme, Haaland ne touche pas beaucoup de ballons dans un match, mais il a encore démontré toute sa science du collectif par ses choix, tout en gardant une efficacité redoutable. À leur côté, Vinicius Junior complète ce trio mêlant explosivité et sens du but.