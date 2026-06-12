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Coupe du Monde

EdF : Didier Deschamps a recadré Lucas Hernandez

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps et Lucas Hernandez @Maxppp

En mars dernier, quand l’équipe de France était en tournée aux États-Unis, Lucas Hernandez avait été très clair lorsqu’un journaliste lui avait demandé si les Bleus avaient la meilleure équipe du monde en vue de la Coupe du Monde 2026. «Personnellement, je pense que oui, bien sûr. Je pense que sur le plan offensif, aucune autre sélection n’a des joueurs comme ça, aussi polyvalents, déterminants. On a la chance de les avoir en France».

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Des propos qui ont fait tiquer le sélectionneur. Interrogé par GQ, Didier Deschamps a confié qu’il avait remonté les bretelles au défenseur du PSG. «Oui, d’ailleurs je lui ai téléphoné depuis. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien. À la Coupe du Monde, il y a au moins dix équipes nationales qui sont légitimes pour remporter le trophée. Une seule y parviendra. On a un potentiel, des qualités. Le bémol est que l’on a des joueurs talentueux, certes, mais jeunes. Certains disputeront leur premier grand tournoi international. On verra ce que ça donne sur le terrain…»

Pub. le - MAJ le
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