Coupe de France : le SC Bastia élimine le Stade de Reims aux tirs au but

Ce samedi en fin de journée, le Stade de Reims accueillait le SC Bastia au Stade Auguste-Delaune à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Champenois, qui se sont inclinés 4-0 au Parc des Princes lors de leur dernière sortie, ont eu un parcours relativement simple avant ce match, battant Thion (N3) et Reims Sainte-Anne (R1). De leur côté les Corses, 16es de Ligue 2, ont éliminé Clermont en seizième de finale après avoir battu trois équipes d'échelons inférieurs. Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis la saison 2015/2016, qui avait vu Bastia s'imposer les deux rencontres en L2. Les deux entraineurs optaient pour des systèmes à trois défenseurs pour ce match à élimination directe.

La suite après cette publicité

Lors d'une première mi-temps équilibré, les Rémois ouvraient la marque quelques minutes avant la pause grâce à leur homme providentiel, Hugo Etikike. L'attaquant de 19 ans inscrivait son neuvième but de la saison sur une passe décisive du Néerlandais Mitchel Van Bergen (37e). En seconde période, les Corses se montraient plus offensifs que leurs adversaires et égalisaient sur un but de Sébastien Lamonge, servi par Christophe Vincent (71e). Les deux équipes ne parvenaient pas à se séparer durant le temps réglementaire, la faute à deux gardiens en forme (3 arrêts chacun) et devaient se départager lors d'une séance de tirs au but, durant laquelle les Bastiais tiraient les premiers face à une tribune vide. Les cinq premières tentatives trouvaient le chemin des filets avant qu'Andrew Gravillon ne cadrait pas son penalty, passant au-dessus de la lucarne gauche. Benjamin Santelli offrait la victoire à Bastia, qui réalisait un 5/5 lors de la séance de tirs aux buts et ainsi se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, une première depuis 2002 et leur beau parcours jusqu'à la finale.