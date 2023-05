Bundesliga : Cologne écrase le Hertha Berlin

Début de la 32e journée de Bundesliga, en Allemagne, ce vendredi soir. Et alors que la course au titre est encore indécise entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, celle du maintien est également intense. Assuré d’être maintenu et dans le ventre mou du tableau, Cologne recevait le Hertha Berlin, bon dernier et qui garde un mince espoir de se maintenir.

Mais pourtant, la formation de Berlin n’a pas existé. Malgré une ouverture du score de Selke pour Cologne (1-0, 8e), l’ex-Lyonnais Tousart permettait au Hertha d’égaliser, avant que Jovetic ne donne l’avantage à la lanterne rouge de Bundesliga (2-1, 39e et 43e). Mais par la suite, le club de la capitale a explosé. Hubers et Skhiri ont donné l’avantage à Cologne (4-2, 39e, 43e et 69e), avant qu’Huseinbasic ne plie le score (5-2, 81e). Avant de recevoir Bochum, le Hertha n’a plus le destin entre ses mains.

