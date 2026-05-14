Didier Deschamps réagit à la vidéo polémique de Theo Hernandez

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment convoqué Theo Hernandez au poste de latéral gauche. Le joueur d’Al-Hilal a d’ailleurs fait scandale dernièrement sur les réseaux sociaux avec une vidéo le montrant dans une fête en bonne compagnie et en consommant du gaz hilarant avec des amis à lui. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur a balayé cela en expliquant que les faits s’étaient déroulés il y a six ans.

La suite après cette publicité

«Elle ne date pas d’hier ou d’avant-hier. Je ne suis pas connecté, mais je lui en avais parlé à l’époque bien évidemment. Ce n’est pas il y a 2 ou 3 mois. Certains sont surpris, j’ai d’ailleurs reçu la vidéo, je me suis dit c’est vieux, je vous assure c’est 2020. Voilà c’est sa vie privée. Personne n’est exemplaire, mais de faire en sorte de donner le bon exemple non pas que Theo n’a pas à faire ça. C’est filmé, à son insu ou pas à son insu, la personne qui a mis ça ne lui en veut pas. Théo est tranquille et pour moi c’est quelque chose qui est bien loin», a-t-il déclaré en conférence de presse.