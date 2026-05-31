PSG : Ousmane Dembélé se rapproche d’un doublé historique au Ballon d’Or !

« Forcément, il y pense. Quand tu te dis en plus que tu es en finale (de la C1), qu’il y a la Coupe du monde ensuite, tu y réfléchis (au Ballon d’Or, NDLR). Ousmane a une nouvelle mentalité depuis l’année dernière. Il a envie de marquer, il est devenu encore plus consciencieux. Et il a mesuré à quel point les distinctions avaient un impact sur la popularité, avec une reconnaissance énorme. Il sait que ça dépend du Mondial et d’une victoire en finale de C1. Mais il a envie ». Tels étaient les propos d’un membre de l’entourage de Dembouz dans un article récemment publié par le quotidien L’Equipe.

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Déjà vainqueur du Ballon d’Or 2025, l’international tricolore aimerait bien signer un back-to-back que très peu de joueurs ont réussi à faire avant lui, et souhaite devenir le huitième joueur à réaliser cette performance, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, entre autres. Michel Platini est le seul Français qui y est parvenu, avec trois Ballon d’Or remportés à la suite (1983, 1984, 1985). Et samedi soir, à l’occasion de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, il a encore marqué des points. Pourtant, Dembouz n’a clairement pas réalisé son meilleur match…

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Déjà le grand favori ?

Il a par exemple écopé d’un 6/10 dans nos notes de la rencontre. Une note qui confirme qu’il n’a pas été mauvais, évidemment, mais que le Français a tout de même eu du mal à créer du danger sur l’ensemble de la rencontre, bien neutralisé pendant une bonne partie du match par l’animation défensive londonienne. Il a tout de même inscrit le but de l’égalisation sur le penalty, et a pris un peu d’importance dans le jeu par la suite, avant de quitter la pelouse à la toute fin des arrêts de jeu du temps règlementaire, la faute à des crampes. S’il n’a donc pas forcément livré une prestation exceptionnelle samedi soir, il a aussi des arguments solides en sa faveur.

« 𝗢𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 » 🤩🎶



La communion entre Ousmane Dembélé et les supporters du PSG après la victoire en Ligue des champions. ❤️💙

pic.twitter.com/fOcPmmi1fD — Vibes Foot (@VibesFoot) May 31, 2026

Il a ainsi réalisé une belle campagne européenne, étant excellent sur les doubles confrontations de quarts et de demies contre Liverpool (2 buts) et le Bayern Munich (3 buts et 1 passe décisive). Au total, il a terminé cette Ligue des Champions avec 8 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres, et forcément, son statut de vedette de l’équipe championne d’Europe en titre est un argument de poids en vue de la plus importante des distinctions individuelles. Tout dépendra évidemment aussi de ce qui se passera en terres américaines sous la tunique tricolore, et on sait qu’en année de Coupe du Monde, il y a de fortes possibilités que le gagnant soit un des joueurs majeurs de l’équipe sacrée mondialement. Ce qui va coûter cher à Khvicha Kvaratskhelia par exemple, qui aurait pu avoir des chances. Rendez-vous cet été…