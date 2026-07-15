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Coupe du Monde 2026, Argentine : la réaction pleine d’émotion de de Lionel Scaloni

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

L’Argentine aura le droit de défendre son titre jusqu’au bout. Malgré l’ouverture du score de l’Angleterre, le champion du monde en titre a réussi à renverser la situation dans les dernières minutes pour s’imposer 2-1. L’Albiceleste affrontera l’Espagne en finale dimanche prochain et ce qui a de quoi combler Lionel Scaloni.

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«Je n’ai pas de mot, ce n’est que de l’émotion. C’est une immenbse joie pour le peuple, le pays, ce groupe. On va essayer de gagner et de tout faire mais c’est très difficile. On est très uni, sans arrogance. C’est juste le cœur. Il faut juste remercier ces joueurs. Ce maillot se mérite vous savez. Il faut tout donner jusqu’au bout. Il faut le sentir et je suis très satisfait» a réagi le sélectionneur.

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