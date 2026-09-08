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Ligue des Champions

Real Madrid - Inter Milan : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
José Mourinho @Maxppp
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C’est un des chocs de cette première journée de Ligue des Champions. Le Real Madrid accueille l’Inter Milan dans son stade de Santiago Bernabeu (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En championnat, les Madrilènes viennent d’essuyer leur première défaite face au Betis Séville tandis que les Nerazzurri ont été reçu 3 sur 3.

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José Mourinho compte sur un 4-3-3. Privés de 8 joueurs dont Arda Güler et Bernardo Silva, le tacticien portugais a dû effectuer quelques remaniements. Bellingham va glisser sur le côté droit de l’attaque, avec Mbappé en pointe et Vinicius Jr à gauche. Alexander-Arnold est titulaire en tant que milieu droit. Enfin, la charnière centre est composée de Konate et Huijsen. Quant à Chivu, il s’appuie sur un 3-5-2. Pavard est de retour en grâce en étant titulaire dans la défense à 3. Le Roumain fait toujours confiance à Diouf en tant que piston droit et la doublette d’attaque sera l’inénarrable Lautaro Martinez-Thuram.

Real Madrid

4-2-1-2-1
Probable

Inter Milan

3-5-2
Probable
Pub. le - MAJ le
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