FFF : Jean-Michel Aulas est inquiet

Mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF, Noël Le Graët traverse une période plutôt compliquée. Et en attendant le résultat de l’audit commandé par le ministère des Sports, NLG a vu une enquête être ouverte pour harcèlement moral et sexuel. Des accusations auxquelles il a répondu par un démenti. Membre du comex, Jean-Michel Aulas a toutefois indiqué à L’Équipe qu’il était inquiet de cette situation.

« J’essaie donc d’être prudent. J’ai vu le communiqué de Noël qui maintient ses positions… C’est inquiétant, mais je suis aussi perplexe. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d’un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui. (…) Il est prématuré de prendre une position. Le rapport du ministère des Sports n’est pas sorti. De l’autre côté, il y a cette information du procureur dont on n’a pas le contenu. C’est compliqué de porter des jugements qui atteignent la moralité individuelle, qui plus est de quelqu’un qui a fait un parcours plutôt brillant de dirigeant. (…) C’est une éventualité (que le comex demande à NLG de démissionner, ndlr). Mais en l’état actuel des choses, je pense que c’est prématuré de le dire », a-t-il confié.

