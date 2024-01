Pep Guardiola conseille le Barça

Largement battu par le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (4-1), le FC Barcelone a rendu une mauvaise copie face aux Merengues. L’entraîneur du club catalan Xavi est pointé du doigt par les supporters et la presse, et ce revers pourrait être la goutte de trop pour certains, qui exigent son départ. Mais l’ancien milieu de terrain a la confiance de ses dirigeants, et a reçu un soutien important, d’un entraîneur qu’il connaît très bien : Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Avant la cérémonie The Best, l’entraîneur de Manchester City, récompensé pour son année 2023 riche en trophées, a demandé du temps aux fans du Barça.« Mon conseil aux Barcelonais ? La tranquillité. C’était une finale, elle a été perdue… Il faut aller en chercher une autre. Cette semaine, il y a un autre match. Il faut aller de l’avant. Les gens doivent se soutenir et à la fin de la saison, on décidera de ce qui doit être décidé», a-t-il soutenu. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des supporters…