Le Real Madrid a un plan pour son futur coach

Cet été, le Real Madrid va lancer un chantier colossal. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont certainement se séparer de quelques joueurs et de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a pris le relais après le départ de Xabi Alonso. Pour le remplacer, Florentino Pérez et ses équipes ont déjà un plan.

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Selon l’émission El Chiringuito de Jugones, les Madrilènes ont établi un portrait-robot de leur futur coach. « Si Arbeloa ne reste pas, le Real Madrid souhaite engager un entraîneur expérimenté et un vainqueur. » Plusieurs noms cités récemment, comme ceux de Jürgen Klopp ou de Didier Deschamps, semblent cocher ces cases.