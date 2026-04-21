Menu Rechercher
Commenter 17
Liga

Le Real Madrid a un plan pour son futur coach

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Florentino Perez et Zinedine Zidane lors d'une conférence de presse du Real Madrid @Maxppp

Cet été, le Real Madrid va lancer un chantier colossal. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont certainement se séparer de quelques joueurs et de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a pris le relais après le départ de Xabi Alonso. Pour le remplacer, Florentino Pérez et ses équipes ont déjà un plan.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨🚨 EXCLUSIVA @JLSanchez78🚨🚨

🫡⚪️ "Si Arbeloa no sigue, el REAL MADRID quiere FICHAR a un ENTRENADOR con EXPERIENCIA y GANADOR".
Voir sur X

Selon l’émission El Chiringuito de Jugones, les Madrilènes ont établi un portrait-robot de leur futur coach. « Si Arbeloa ne reste pas, le Real Madrid souhaite engager un entraîneur expérimenté et un vainqueur. » Plusieurs noms cités récemment, comme ceux de Jürgen Klopp ou de Didier Deschamps, semblent cocher ces cases.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier