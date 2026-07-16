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Coupe du Monde 2026 : Enzo Fernandez trolle encore l’Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Enzo Fernández après son but contre l'Angleterre @Maxppp

Ce mercredi, l’Angleterre a été renversée par l’Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1). Auteur du but égalisateur et d’une grosse prestation, le milieu de terrain Enzo Fernandez a particulièrement crevé l’écran. Le milieu argentin en avait profité pour chambrer les Anglais au moment d’égaliser.

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Ce dernier en a remis une couche sur les réseaux sociaux. Publiant une photo avec ses coéquipiers Lionel Messi et Leandro Paredes, il a mis en fond la musique Wonderwall du groupe anglais Oasis, un chant repris régulièrement par les supporters des Three Lions. Souhaitant quitter Chelsea, Enzo Fernandez aura intérêt à se trouver un autre club au plus vite, car son retour en Premier League risque d’être assez compliqué.

Pub. le - MAJ le
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