Le coup de gueule de Leonardo contre les révélations salariales de Messi

Ce samedi matin, l'Equipe en faisait sa Une. Lionel Messi sur la gauche, à côté d'un écriteau en lettres capitales : « 110 M€ en trois ans. » Sous ce chiffre choc, des détails : la Pulga toucherait, s'il va au terme de son contrat, 30 millions d'euros nets cette saison, 40 la deuxième année et encore 40 la troisième. 30 + 40 + 40, le compte est bon !

« Messi, un salaire de géant », continuait le journal sportif sur sa première page. Avec, négligemment posé non loin de là, une photo du match à Bruges qui a fait grincer des dents ces derniers jours les observateurs du club de la capitale. La suite explique que cette rémunération démentielle est le fruit d'une prime de fidélité, notamment.

Leonardo scandalisé

Mais pas si vite. Le directeur sportif du PSG vient, en effet, de fermement démentir cette information dans des propos relayés par RMC Sport. Outré, Leonardo déclare : «On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe !» Et de poursuivre : «C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé.»

Clair, net et précis. Reste à savoir qui détient la vérité sur les émoluments du sextuple Ballon d'Or, dont les débuts à Paris sont pour le moins mouvementés. En attendant, l'Argentin devra se concentrer sur le choc face à l'Olympique Lyonnais demain soir pour ce qui sera sa première au Parc des Princes.