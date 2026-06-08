Les mots forts du sélectionneur nord-irlandais sur Didier Deschamps

Alors que Didier Deschamps a dirigé une dernière fois l’équipe de France sur le sol français ce lundi avec une victoire contre l’Irlande du Nord (3-1) à Lille, le sélectionneur nord-irlandais Michael O’Neill a tenu à rendre un vibrant hommage au technicien tricolore. «Il a été un fantastique manager national. Il a pu rester en charge très longtemps d’une nation de cette envergure, malgré les options que ce pays pouvait avoir, avec le succès que l’on connaît. Quand on gère autant de superstars, il faut une personne spéciale pour s’occuper de tout ça. Didier a ça en abondance».

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«C’était un joueur magnifique, il apportait déjà ça dans sa carrière», a poursuivi le Nord-Irlandais de 56 ans avant de conclure : «pour moi, en tant que manager d’une petite nation, je le perçois comme quelqu’un d’une grande humilité, qui a toujours du temps pour toi, qui échange avec toi. J’espère vraiment qu’il fera une grande Coupe du monde». L’intéressé appréciera.