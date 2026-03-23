Benfica : Andreas Schjelderup répond à l’intérêt du Barça

Andreas Schjelderup. Il fait partie des joueurs suivis par le FC Barcelone. Ces dernières semaines, Sport révélait, en effet, que les Culers ciblaient l’ailier de Benfica, qui plus est si Marcus Rashford venait à quitter la Catalogne.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à TV2, une chaîne de télévision norvégienne, ce dernier a d’ailleurs réagi à la rumeur l’envoyant au Barça : «je n’en avais jamais entendu parler, mais ce serait formidable si c’était vrai», a avoué le Norvégien. Affaire à suivre…