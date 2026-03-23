Liga
Benfica : Andreas Schjelderup répond à l’intérêt du Barça
@Maxppp
Andreas Schjelderup. Il fait partie des joueurs suivis par le FC Barcelone. Ces dernières semaines, Sport révélait, en effet, que les Culers ciblaient l’ailier de Benfica, qui plus est si Marcus Rashford venait à quitter la Catalogne.
La suite après cette publicité
Dans un entretien accordé à TV2, une chaîne de télévision norvégienne, ce dernier a d’ailleurs réagi à la rumeur l’envoyant au Barça : «je n’en avais jamais entendu parler, mais ce serait formidable si c’était vrai», a avoué le Norvégien. Affaire à suivre…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
«On bloque 30 000 IP en Espagne» : Javier Tebas et le football mondial tirent la sonnette d’alarme sur la piratage !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer