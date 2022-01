Bafétimbi Gomis pose avec les couleurs de Galatasaray

La suite après cette publicité

Après avoir quitté la Turquie à l'été 2018 pour l'Arabie Saoudite, l'attaquant français Batétimbi Gomis devrait faire son retour à Gatalasaray pour un contrat d'un an et demi comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato. Lors de son passage chez les Aslanlar, l'ex-international tricolore avait disputé 42 rencontres pour 32 buts et 6 passes décisives.

Le joueur a opsté une photo de lui avec le gilet du club stambouliote sur ses réseaux sociaux. « Quand tu reçois de bonnes nouvelles... le sourire dit tout », a-t-il écrit. Selon nos informations, son retour est acté à 99% et cela devrait être officialisé dans les prochains jours, le mercato hivernal fermant ses portes un peu plus tard en Turquie.