Newcastle : le ministre des Finances saoudien répond aux clubs de Premier League

Si les nouveaux propriétaires de Newcastle ont été accueillis en héros par les supporters des Magpies, ce n’est pas le cas des autres clubs de Premier League. Après une réunion organisée en urgence, tous, sauf Manchester City, ont voté pour une interdiction imposée à Newcastle de conclure des accords commerciaux avec des entreprises liées à l’Arabie Saoudite.

La suite après cette publicité

Pour Mohammed Al-Jadaan, ministre des Finances saoudiens, cela prouve que les gros clubs sont inquiets de l’arrivée d’un nouveau concurrent, comme il l’a confié dans une interview accordée à CNBC. « Mais si les gens s'inquiètent de la concurrence entre les clubs, surtout maintenant que nous avons investi dans l'un d'entre eux, je dirais que c'est un bon signe qu'un concurrent potentiel sérieux se présente, ce qui est bon pour l'ensemble de la communauté du football », a-t-il déclaré. « Nous faisons du sponsoring non seulement avec les clubs que nous avons achetés, nous sponsorisons différents clubs et différents événements (...) Il y aura beaucoup d'opportunités pour les sponsors et pour les clubs. »

Saudi Arabia minister of finance believes the vote of Premier League clubs to temporarily stop teams agreeing sponsorship deals tied to their owners shows the takeover of Newcastle has their competition worried. pic.twitter.com/z6Vj5dj2Ku