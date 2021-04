Serie A : l'Atalanta étrille Bologne et met la pression sur l'AC Milan

L'Atalanta s'est amusée ce dimanche soir en étrillant Bologne (5-0) sur sa pelouse, dans le cadre de la 33ème journée de Serie A. Les buteurs de la Dea se nomment Ruslan Malinovskyi (22e) et Luis Muriel (44e sp) en première période, avant que Remo Freuler (57e), Duvan Zapata (59e) et Alekseï Mirantchouk (73e) n'alourdissent la marque dans le second acte. Il faut dire que l'expulsion de Jerdy Schouten (49e) n'a rien arrangé pour les visiteurs.

L'Atalanta Bergame (2ème, 68 points) enchaîne un 7ème match sans défaite en Serie A et s'empare provisoirement de la place de dauphin de l'AC Milan, mettant ainsi la pression sur Zlatan Ibrahimovic et ses partenaires. Bologne (12ème, 38 points) aligne une deuxième rencontre sans succès et reste enlisé dans le ventre mou de ce championnat italien version 2020-2021.

