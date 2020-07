Monaco sait à quoi s'en tenir pour Mohamed Simakan

L'une des révélations de la Ligue 1 cette saison, Mohamed Simakan (20 ans) a crevé l'écran. Utilisé à 25 reprises toutes compétitions confondues, le défenseur central capable d'évoluer latéral droit s'est montré très solide avec le Racing Club de Strasbourg (contrat jusqu'en juin 2023). C'est donc tout à fait normal que l'AS Monaco pense à lui en vue de la saison prochaine et pourrait mettre entre 15 et 20 millions d'euros sur la table.

Interrogé par RMC Sport, son président Marc Keller a commenté l'intérêt asémiste et a annoncé vouloir conserver son joueur sauf contre une offre importante : «on l'a prolongé (jusqu'en 2023, ndlr) il y a un an et le joueur a même dit qu'il voulait rester chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas. Quand il y a une offre très importante pour le club et le joueur, il peut arriver qu'on se mette à table et qu'on fasse un deal. Pour l'instant, Simakan est chez nous, il est en stage, on est très heureux avec lui. Beaucoup de clubs le sollicitent, on n'a pas de proposition officielle.»