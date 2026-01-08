Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG - OM : les compositions officielles du Trophée des Champions

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le Trophée des Champions 2025/2026 nous offre ce jeudi un superbe Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assuré par Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Devant, Ousmane Dembélé est soutenu par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Emerson Palmieri. Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia composent l’entrejeu avec Mason Greenwood un cran plus haut. En pointe, Amine Gouiri est épaulé par Timothy Weah et Igor Paixao.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Olympique de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia - Weah, Greenwood, Paixao - Gouiri

Pub. le - MAJ le
Explorer

